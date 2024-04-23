Об этом сообщают Силы обороны юга Украины. 24 Канал призывает жителей областей, где была объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Враг в который раз цинично атаковал Одессу

Ориентировочно в 01:33 в Одессе раздалось предупреждение о воздушной опасности, россияне запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы сообщали о новой группе с временно оккупированной территории Херсонской области, которая двигалась в направлении Одессы. Глава Одесской ОВА обращался к местным.

Жители Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно,

– сообщал он.

Уже в 01:53 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Одессе раздался взрыв. Более подробная информация об этом выясняется, подробности будут обнародованы впоследствии. По состоянию на 02:03 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.