Россияне уже обстреливали Харьков 22 апреля, шокировав мир ударом по телебашне. Ранее оккупанты уже пробовали разрушить ее, но тогда это не удалось.
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Где сейчас тревога и где летят ракеты
Всюду отбой, кроме Сумщины.
Оккупанты запустили "Шахеды"
"Группа шахедов из Курской области. Курс юго-западный", – написали Воздушные силы.
Обстрел Харькова продолжается
Ракета с востока! Курс на Харьков! – ПС.
Отбой на Николаевщине и Херсонщине.
Детали обстрела Харькова от Синегубова
В 22:37 оккупанты ударили по Харьковскому району. Тип ракет устанавливают правоохранители. Предварительно, есть возгорание на территории птицефабрики. О пострадавших информация не поступала. Продолжается осмотр мест попаданий профильными службами,
– написал он.
По стране распространяются отбои
На 22:48 красные такие области:
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Херсонская.
Где сейчас тревога
В областях, где объявлена воздушная тревога, сохраняется угроза применения баллистического вооружения противника.
Взрывы в Харькове
В городе слышны взрывы. Будьте осторожны,
– написал Игорь Терехов.
На Кременчуг летит ракета, – ВС.
Новое предупреждение
Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юге страны. Сохраняется угроза пусков.
В ВС предупредили об опасности
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.