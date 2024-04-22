Россияне уже обстреливали Харьков 22 апреля, шокировав мир ударом по телебашне. Ранее оккупанты уже пробовали разрушить ее, но тогда это не удалось.

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Где сейчас тревога и где летят ракеты

23:26, 22 апреля

Всюду отбой, кроме Сумщины.

23:22, 22 апреля

Оккупанты запустили "Шахеды"

"Группа шахедов из Курской области. Курс юго-западный", – написали Воздушные силы.

23:13, 22 апреля

Обстрел Харькова продолжается

Ракета с востока! Курс на Харьков! – ПС.

22:58, 22 апреля

Отбой на Николаевщине и Херсонщине.

22:53, 22 апреля

Детали обстрела Харькова от Синегубова

В 22:37 оккупанты ударили по Харьковскому району. Тип ракет устанавливают правоохранители. Предварительно, есть возгорание на территории птицефабрики. О пострадавших информация не поступала. Продолжается осмотр мест попаданий профильными службами,
– написал он.

22:48, 22 апреля

По стране распространяются отбои

На 22:48 красные такие области:

  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Херсонская.
22:31, 22 апреля

Где сейчас тревога

22:24, 22 апреля

В областях, где объявлена воздушная тревога, сохраняется угроза применения баллистического вооружения противника.

22:20, 22 апреля

Взрывы в Харькове

В городе слышны взрывы. Будьте осторожны,
– написал Игорь Терехов.

22:19, 22 апреля

На Кременчуг летит ракета, – ВС.

21:37, 22 апреля

Новое предупреждение

Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юге страны. Сохраняется угроза пусков.

21:15, 22 апреля

В ВС предупредили об опасности

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.