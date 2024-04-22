Россияне уже обстреливали Харьков 22 апреля, шокировав мир ударом по телебашне. Ранее оккупанты уже пробовали разрушить ее, но тогда это не удалось.

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Где сейчас тревога и где летят ракеты

23:26, 22 апреля Всюду отбой, кроме Сумщины.

23:22, 22 апреля Оккупанты запустили "Шахеды" "Группа шахедов из Курской области. Курс юго-западный", – написали Воздушные силы.



23:13, 22 апреля Обстрел Харькова продолжается Ракета с востока! Курс на Харьков! – ПС.

22:58, 22 апреля Отбой на Николаевщине и Херсонщине.

22:53, 22 апреля Детали обстрела Харькова от Синегубова В 22:37 оккупанты ударили по Харьковскому району. Тип ракет устанавливают правоохранители. Предварительно, есть возгорание на территории птицефабрики. О пострадавших информация не поступала. Продолжается осмотр мест попаданий профильными службами,

– написал он.

22:48, 22 апреля По стране распространяются отбои На 22:48 красные такие области: Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Херсонская.

22:31, 22 апреля Где сейчас тревога

22:24, 22 апреля В областях, где объявлена воздушная тревога, сохраняется угроза применения баллистического вооружения противника.



22:20, 22 апреля Взрывы в Харькове В городе слышны взрывы. Будьте осторожны,

– написал Игорь Терехов.

22:19, 22 апреля На Кременчуг летит ракета, – ВС.

21:37, 22 апреля Новое предупреждение Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юге страны. Сохраняется угроза пусков.