Росіяни вже обстрілювали Харків 22 квітня, шокувавши світ ударом по телевежі. Раніше окупанти вже пробували зруйнувати її, але тоді це не вдалося.

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Де зараз тривога і де летять ракети

23:26, 22 квітня

Усюди відбій, окрім Сумщини.

23:22, 22 квітня

Окупанти запустили "Шахеди"

"Група шахедів з Курської області. Курс південно-західний", – написали Повітряні сили.

23:13, 22 квітня

Обстріл Харкова триває

Ракета зі сходу! Курс на Харків! – ПС.

22:58, 22 квітня

Відбій на Миколаївщині та Херсонщині.

22:53, 22 квітня

Деталі обстрілу Харкова від Синєгубова

О 22:37 окупанти вдарили по Харківському району. Тип ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо, є загорання на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила. Триває огляд місць влучань профільними службами,
– написав він.

22:48, 22 квітня

Країною ширяться відбої

На 22:48 червоні такі області:

  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Херсонська.
22:31, 22 квітня

Де зараз тривога

22:24, 22 квітня

В областях, де оголошена повітряна тривога, зберігається загроза застосування балістичного озброєння противника.

22:20, 22 квітня

Вибухи в Харкові

У місті чути вибухи. Будьте обережні,
– написав Ігор Терехов.

22:19, 22 квітня

На Кременчук летить ракета, – ПС.

21:37, 22 квітня

Нове попередження

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на півдні країни. Зберігається загроза пусків.

21:15, 22 квітня

У ПС попередили про небезпеку

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.