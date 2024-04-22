Росіяни вже обстрілювали Харків 22 квітня, шокувавши світ ударом по телевежі. Раніше окупанти вже пробували зруйнувати її, але тоді це не вдалося.

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Де зараз тривога і де летять ракети

23:26, 22 квітня Усюди відбій, окрім Сумщини.

23:22, 22 квітня Окупанти запустили "Шахеди" "Група шахедів з Курської області. Курс південно-західний", – написали Повітряні сили.



23:13, 22 квітня Обстріл Харкова триває Ракета зі сходу! Курс на Харків! – ПС.

22:58, 22 квітня Відбій на Миколаївщині та Херсонщині.

22:53, 22 квітня Деталі обстрілу Харкова від Синєгубова О 22:37 окупанти вдарили по Харківському району. Тип ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо, є загорання на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила. Триває огляд місць влучань профільними службами,

– написав він.

22:48, 22 квітня Країною ширяться відбої На 22:48 червоні такі області: Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Херсонська.

22:31, 22 квітня Де зараз тривога

22:24, 22 квітня В областях, де оголошена повітряна тривога, зберігається загроза застосування балістичного озброєння противника.



22:20, 22 квітня Вибухи в Харкові У місті чути вибухи. Будьте обережні,

– написав Ігор Терехов.

22:19, 22 квітня На Кременчук летить ракета, – ПС.

21:37, 22 квітня Нове попередження Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на півдні країни. Зберігається загроза пусків.