Росіяни вже обстрілювали Харків 22 квітня, шокувавши світ ударом по телевежі. Раніше окупанти вже пробували зруйнувати її, але тоді це не вдалося.
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Де зараз тривога і де летять ракети
Усюди відбій, окрім Сумщини.
Окупанти запустили "Шахеди"
"Група шахедів з Курської області. Курс південно-західний", – написали Повітряні сили.
Обстріл Харкова триває
Ракета зі сходу! Курс на Харків! – ПС.
Відбій на Миколаївщині та Херсонщині.
Деталі обстрілу Харкова від Синєгубова
О 22:37 окупанти вдарили по Харківському району. Тип ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо, є загорання на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила. Триває огляд місць влучань профільними службами,
– написав він.
Країною ширяться відбої
На 22:48 червоні такі області:
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Херсонська.
Де зараз тривога
В областях, де оголошена повітряна тривога, зберігається загроза застосування балістичного озброєння противника.
Вибухи в Харкові
У місті чути вибухи. Будьте обережні,
– написав Ігор Терехов.
На Кременчук летить ракета, – ПС.
Нове попередження
Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на півдні країни. Зберігається загроза пусків.
У ПС попередили про небезпеку
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.