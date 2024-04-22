У мережу також виклали відео з падінням телевежі у Харкові. Раніше повідомляли, що окупанти уразили об'єкт телевізійної інфраструктури під час останнього обстрілу міста.

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У мережі з'явилося відео, як впала телевежа у Харкові

У Міністерстві культури та інформаційної політики поширили відео, де можна побачити, як після російської атаки зруйнувалася телевежа у місті Харків. На кадрах видно, як вежа буквально "склалася" і з неї упав шпиль.

Відео з падінням телевежу Харкові / Відео з телеграм-каналу Мінкульту України

Також саму телевежу огорнула чорна густа хмара диму. Після падіння шпилю на відео можна почути гучний звук, який нагадує вибух.