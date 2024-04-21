Кроме того, оккупанты бьют и по гражданскому населению. Подробнее о российских обстрелах Одессы и области 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Последствия обстрелов

Российские оккупанты продолжают точечные ракетные удары. После обеда они ударили баллистикой по Одесской области. Целили вновь по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры. Подобную тактику россиян фиксируют уже несколько дней подряд.

Вражеская тактика сегодня очевидна – это попытка наносить точечные удары. Враг снова обратил внимание на припортовую и портовую инфраструктуру, и пытается с территории временно оккупированного Крыма атаковать баллистикой Одессу и Одесский район. К сожалению, есть попадания и пострадавшие,

– отметил Сергей Братчук.

По состоянию на 15:00 известно о четырех пострадавших в результате российского удара по Одесской области. Говорится о трех мужчинах и одной женщине.

"Взрывная волна повредила частные дома. Сейчас оценивают, сколько именно домов повреждено. Враг пытается бить по тем объектам, по который уже бил или пытался", – подчеркнул Братчук.

Россия не только бьет по припортовой и портовой инфраструктуре. Враг также бьет и по мирному населению.

Тактика террора неизменна, она является для врага основной – чтобы заставить людей к определенным действиям и паническим настроениям. Но Одесская область держится, поэтому, думаю, в этом смысле, враг не достигнет цели,

– подчеркнул Братчук.

Угроза от баллистики

Есть большая надежда, что уже вскоре противовоздушную оборону, в частности на Юге, усилят. Так, если в Сенате США поддержат законопроект о помощи Украине, то первыми наше государство сможет получить новые системы ПВО.

Самый острый вопрос на сегодня – это баллистика. Ее фактически невозможно перехватить. Но опыт сбивания баллистики у Сил обороны есть. Сбиваются и "Кинжалы", и новые Х-69, и "Искандеры" – хоть не так массово, как бы хотелось. Опять же, все зависит от поставок вооружения, количества ПВО",

– отметил Братчук.

Если же новые системы ПВО таки поступят в Украину, это как раз поможет сбивать баллистику и уменьшит риски и вызовы, которые постоянно генерирует Россия.

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