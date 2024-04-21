Как сообщили в Одесской ОВА, оккупанты целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры. Что известно о пострадавших в Одесской области – рассказывает 24 Канал.

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Пострадавшие в Одесской области

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 14:43 известно о 4 раненых в результате российского ракетного удара. Из них три мужчины и одна женщина.

Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки,

– написал он.

По сообщениям военной администрации, взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из них упал потолок. Также на частном дворе загорелось сено.

Последствия российской атаки на регион / Силы обороны Юга

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Что известно об атаке России

Днем в 13:14 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы отмечали, что речь идет о ракетах из Крыма. "Баллистика в направлении Одесса/Черноморск", – говорилось в сообщении.

Уже в 13:17 в регионе прогремели взрывы. Олег Кипер призвал граждан оставаться в укрытиях до отбоя угрозы в Одесской области.

Местные телеграмм-каналы сообщали о дыме в области. Впоследствии стало известно о последствиях атаки.

Стоит отметить, что украинская власть неоднократно подчеркивала потребность Украины в ПВО. Так, в последнем интервью Владимир Зеленский упрекнул НАТО в двойных стандартах. Он отметил, что во время атаки на Израиль все забыли, она страна не является членом Альянса. По словам президента, он был бы рад, если бы партнеры сбивали российские ракеты над Украиной с территории стран-союзников.