Враг ударил баллистикой по Одесской области после обеда 21 апреля. Известно об одном пострадавшем.

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Целились в объект припортовой инфраструктуры

Российские войска нанесли очередной удар по Одесской области. Известно, что на этот раз под прицелом оказался транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры.

Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из которых упал потолок. На частном дворе произошло возгорание сена,

– отмечается в сообщении.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Информация уточняется.

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