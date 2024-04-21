Враг ударил баллистикой по Одесской области после обеда 21 апреля. Известно об одном пострадавшем.

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Целились в объект припортовой инфраструктуры

Российские войска нанесли очередной удар по Одесской области. Известно, что на этот раз под прицелом оказался транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры.

Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из которых упал потолок. На частном дворе произошло возгорание сена,
– отмечается в сообщении.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Информация уточняется.

ПВО для Украины: последние новости

  • Во время заседания Европейского Совета президент Украины Владимир Зеленский призвал к немедленной передаче новых систем ПВО. Он подчеркнул, что этот вопрос требует решения в ближайшие дни и недели, а не в будущие месяцы.
  • Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что страны Европы, которые имеют ЗРК Patriot, сейчас не испытывают такой сильной потребности в них, как Украина. Она подчеркнула, что ситуация на передовой остается тревожной, и партнеры должны быть готовы отправлять Украине все необходимое, что просит Киев.
  • В то же время премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в Европейском Союзе признают необходимость предоставления Украине большего количества вооружения и систем ПВО. Он также отметил, что наша страна получит их в ближайшее время.