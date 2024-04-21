Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передает 24 Канал.

Смотрите также Евлаш рассказал, возможно ли на "Кинжал" влиять средствами РЭБ и как с ними будут бороться F-16

Что рассказали в Воздушных силах

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш прогнозирует, что россияне будут максимально увеличивать интенсивность ударов, пользуясь временем, пока в Украину не поступила военная помощь.

Будет пытаться (Россия – 24 Канал) выбить энергетическую, критическую инфраструктуру насколько это возможно. Однако мы должны понимать, что некоторые ракеты врагу приходится буквально с конвейера выпускать и уже применять по нашей территории. Конечно, что все это продолжается, и, собственно, до поставки и систем ПВО различных типов, и F-16, нам надо держаться и отражать эти атаки,

– отметил представитель командования Воздушных сил Украины.

Какого ПВО не хватает Украине: коротко