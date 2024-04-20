Представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал 24 Каналу, что Украине нужны различные виды вооружения, которое будет дополнять друг друга. Речь идет от истребителей F-16 до вооружения для сбивания ударных БпЛА и ракет.

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Что хорошо будет сбивать дроны и ракеты

Украине нужны подразделения РЭБ, глубокоэшелонированная оборона различных радиусов действия: малого, среднего, дальнего, которые будут прикрывать друг друга и выполнять боевые задачи в соответствии с видом вооружения.

Вооружение, которое лучше всего приспособлено для сбивания дронов – это "Гепарды", Terrahawk Paladin, "Эвенджеры", "Равены".

Лучшим "киллером" к таким ракетам, как "Кинжал", "Циркон", Х-22 является Patriot.

Должна быть пропорционально заполнена ниша каждого из видов вооружения. Нам нужен целый ряд различных систем,

– добавил Евлаш.

Самолеты F-16

По словам Евлаша, это станет хорошим результатом в борьбе с воздушными целями врага. Они помогут прикрывать нам объекты в тылу, поскольку ни у одной страны в мире нет достаточного количества именно наземных систем ПВО для того, чтобы прикрыть всю территорию.

Хороший комплексный подход во время последней атаки Ирана на Израиль, когда все отработало вместе, то есть состоялось полное взаимодействие. Мы увидели насколько эффективно работает система ПВО, когда она действительно является системой,

– подчеркнул представитель Воздушных сил.

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