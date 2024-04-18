Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас во время второго дня заседания Европейского совета, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Украина просит 6 Patriot
Премьер отметила, что Евросоюз не взял на себя никаких обязательств, поскольку дальнейшие решения зависят от тех стран, которые имеют системы ПВО. Впрочем, с ними провели отдельные переговоры.
Было большое давление на эти страны. Они (украинцы – 24 Канал) просят только 6 Patriot. Мы знаем, где они находятся в Европе. И эти страны не нуждаются в них сейчас так сильно, как Украина,
– сказала Кая Каллас.
Также лидер Эстонии отметила, что ситуация на поле боя остается тревожной, и партнеры должны отправлять Украине все, что Киев просит передать – боеприпасы и системы ПВО.
"Мы просто не можем допустить, чтобы Украина проиграла войну, иначе ситуация с безопасностью в Европе окажется в большой опасности", – сказала Каллас.
Новые системы ПВО для Украины: главное
- Во время заседания Европейского совета лидеры обсудили усиление защиты украинского неба и передачу систем ПВО для украинской армии.
- Владимир Зеленский в ходе заседания призвал лидеров передать новые системы ПВО.
- Союзники начали работать над этим вопросом, первые поставки должны быть выполнены в ближайшие недели.
- В то же время премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в комментарии 24 Каналу отметил, что это не произойдет в ближайшее время: "в лучшем случае передача новых систем ПВО состоится в течение следующих недель".