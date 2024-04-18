Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель по результатам первого дня саммита ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Шарль Мишель отметил, что между европейскими лидерами была дискуссия, и те страны-члены, которые имеют определенные возможности, понимают, что Украине важно передать больше систем ПВО и снарядов к ним как можно быстрее.
Союзники обещают выполнить обещания
Со своей стороны Владимир Зеленский отметил, что украинцам не нужны слова, им нужна военная техника.
"Это не вопрос месяцев, это вопрос дней и недель. Очень важно, чтобы мы выполнили наши обещания. И я могу вас заверить, что все заинтересованные стороны, все участники, они делают все возможное, чтобы ускорить это", – прокомментировал Шарль Мишель сроки передачи новых систем ПВО.
Президент Европейского Совета также напомнил, что ЕС за короткий промежуток времени увеличил оборонные возможности с точки зрения производственных мощностей. Впрочем, этого недостаточно и он призывает использовать имеющиеся запасы, особенно в области ПВО.
Саммит мира
Кроме того, во время заседания европейские лидеры обсудили саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии. Шарль Мишель говорит, что Евросоюз хочет взаимодействовать со всеми странами мира, в частности с Глобальным Югом, чтобы встреча была эффективной.
"Мы чрезвычайно решительно настроены поддерживать Украину. Мы не недооцениваем вызовы, которые стоят перед украинцами на местах, и мы знаем, что на нас лежит ответственность", – сказал Мишель.
Президент Евросовета также сообщил, что украинский лидер призвал европейских партнеров убедить США предоставить помощь, которую ждет Киев.
Украине нужны системы ПВО: актуально
- Во время заседания Европейского совета лидеры обсудили усиление защиты украинского неба и передачу систем ПВО для украинской армии.
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в комментарии корреспонденту 24 Канала в Брюсселе также очертил сроки, в которые Украина может получить новые системы противовоздушной обороны. По его словам, это не произойдет в ближайшее время: "в лучшем случае это произойдет в течение следующих недель".
- Украина сделала запрос на созыв заседания Совета Украины – НАТО по защите неба, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет. Заседание состоится 19 апреля.