Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в комментарии корреспонденту 24 Канала в Брюсселе.
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В ЕС признают, что Украина нуждается в большем количестве оружия и систем ПВО. Европейские лидеры провели дискуссию о том, что страны-члены ЕС могут сделать, чтобы прислать оружие.
"Они нуждаются в этом, потому что ситуация очень сложная. Я доволен сегодняшней дискуссией", – сказал финский лидер.
Какие сроки передачи систем ПВО
На ответ когда именно Украина получит первые системы, Петтери Орпо ответил, что это не произойдет в ближайшее время. По его словам, в лучшем случае это произойдет в течение следующих недель.
Я думаю, что в лучшей ситуации это вопрос недель. Мы можем отправить их, но это зависит от того, как будут продолжаться переговоры. Каждый должен сделать все возможное,
– сказал он.
Украина нуждается в ПВО
- Президент Владимир Зеленский не исключает, что россияне могут атаковать инфраструктуру украинских АЭС, и в связи с этим просит предоставить Украине современные средства ПВО.
- Также глава государства обратился к лидерам ЕС после атаки по Чернигову, подчеркнув, что украинское небо заслуживает безопасности.
- Украина сделала запрос на созыв заседания Совета Украина – НАТО по защите неба, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет. Заседание состоится 19 апреля.