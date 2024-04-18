Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у коментарі кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі.
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В ЄС визнають, що Україна потребує більше зброї та систем ППО. Європейські лідери провели дискусію про те, що країни-члени ЄС можуть зробити, аби надіслати зброю.
"Вони потребують цього, тому що ситуація дуже складна. Я задоволений сьогоднішньою дискусією", — сказав фінський лідер.
Які терміни передачі систем ППО
На відповідь коли саме Україна отримає перші системи, Петтері Орпо відповів, що це не станеться найближчим часом. За його словами, у найкращому випадку це відбудеться упродовж наступних тижнів.
Я думаю, що в найкращій ситуації це питання тижнів. Ми можемо відправити їх, але це залежить від того, як триватимуть переговори. Кожен має зробити все можливе,
– сказав він.
Україна потребує ППО
- Президент Володимир Зеленський не виключає, що росіяни можуть атакувати інфраструктуру українських АЕС, і у зв'язку з цим просить надати Україні сучасні засоби ППО.
- Також глава держави звернувся до лідерів ЄС після атаки по Чернігову, наголосивши, що українське небо заслуговує на безпеку.
- Україна зробила запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Засідання відбудеться 19 квітня.