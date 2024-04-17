Він підкреслив, що українське небо заслуговує на безпеку. Зокрема, лідер України зазначив про черговий російський удар, який ворог цинічно завдав по Чернігову сьогодні, 17 квітня.

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Зеленський звернувся до лідерів Євросоюзу

"Цей ранок Україна розпочала із ще однієї терористичної атаки з боку Росії. Вони вдарили по місту Чернігів. Крилатими ракетами проти цивільних будинків. Багато домів та лікарня були пошкоджені, готель був повністю зруйнований. Люди опинилися під уламками. Усього, більш як 60 людей отримали поранення, включно з дітьми. На жаль, 17 людей були вбиті. Мої співчуття всім тим, хто втратив своїх рідних людей", – заявив Зеленський.

Український гарант зауважив, що такі події відбуваються в нашій державі кожного дня.

Це відображає нашу поточну ключову потребу – потребу у протиповітряній обороні,

– наголосив Президент України.

Він зазначив, що в Україні, у нашій частині Європи, на жаль, ми не маємо того рівня оборони, який ми спостерігали на Близькому Сході кілька днів тому. Коли завдяки об'єднаній потужності союзників вдалося збити майже всі ракети та безпілотники, які атакували Ізраїль.