У своєму вечірньому зверненні 16 квітня Володимир Зеленський повідомив, що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Метою України є досягнення справжньої рівності в захисті з боку партнерів від терору.

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Пріоритет на захисті України

Єнс Столтенберг заявив, що Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у п'ятницю. На зустрічі обговорять надання Україні систем ППО та снарядів.

Він також заявив, що обираючи між допомогою нашої держави та власним озброєнням, членами Альянсу потрібно ставити пріоритет на підтримці України.