Так вважають в Інституті вивчення війни. Аналітики стверджують, що розкидане та непослідовне прикриття протиповітряної оборони вздовж фронту сприяє тому, що Росія посилила удари керованими та некерованими плануючими бомбами.

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Впевнене здобуття перемог росіянами

Згідно з оприлюдненою інформацією ISW, російські сухопутні війська користуються своєю здатністю завдавати повітряних ударів по українських передових позиціях для повільного, але впевненого здобуття перемог.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська активно використовувати авіабомби для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки, яке окупанти здійснили ще в середині лютого 2024 року.

На думку військових аналітиків, схоже, російські сили знову використовують цю тактику під час наступальних операцій під Часовим Яром. Зауважимо, що там вони б'ють артилерійським вогнем, ракетними ударами й бомбами.

Зазначається, що російські удари змусили Україну приймати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів в тилу й активних районів на передовій.

Фахівці вважають, що ймовірно, Росія таким чином "використовує деградовану парасольку" української протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу й обмежити оборонно-промисловий потенціал України.

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