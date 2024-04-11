Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Українські захисники відбили атаку ворога біля Тернів: дивіться на карту
Ворог атакував в районі Часового Яру: дивіться на карту
Яка ситуація біля Бердичів: дивіться на карту
ЗСУ утримують позиції біля Красногорівки: дивіться на карту
Що відбувається на Півдні
Росіяни атакували позиції в районі Старомайорського: дивіться на карту
Яка ситуація на інших напрямках
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.