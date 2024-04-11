Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми "Мінус" 810 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 11 квітня

Як змінився фронт на Сході України

На Куп'янському напрямку противник наступальних чи штурмових дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Українські захисники відбили атаку ворога біля Тернів: дивіться на карту

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Ворог атакував в районі Часового Яру: дивіться на карту

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 6 атак в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Яка ситуація біля Бердичів: дивіться на карту

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ утримують позиції біля Красногорівки: дивіться на карту

Що відбувається на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

Росіяни атакували позиції в районі Старомайорського: дивіться на карту

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Яка ситуація на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.