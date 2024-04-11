Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Как изменился фронт на Востоке Украины

На Купянском направлении противник наступательных или штурмовых действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отбили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Украинские защитники отбили атаку врага возле Тернов: смотрите на карту

На Бахмутском направлении наши воины отбили 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Клещеевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Враг атаковал в районе Часового Яра: смотрите на карту

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 6 атак в районах населенных пунктов Керамик, Бердычи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

Какая ситуация возле Бердычей: смотрите на карту

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ удерживают позиции возле Красногоровки: смотрите на карту

Что происходит на Юге

На Ореховском направлении враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

Россияне атаковали позиции в районе Старомайорского: смотрите на карту

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Какова ситуация на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.