Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какие потери нанесли Силы обороны врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.