Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Украинские защитники отбили атаку врага возле Тернов: смотрите на карту
Враг атаковал в районе Часового Яра: смотрите на карту
Какая ситуация возле Бердычей: смотрите на карту
ВСУ удерживают позиции возле Красногоровки: смотрите на карту
Что происходит на Юге
Россияне атаковали позиции в районе Старомайорского: смотрите на карту
Какова ситуация на других направлениях
Какие потери нанесли Силы обороны врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.