Известно, что общие потери врага достигли более 450 тысяч человек. Также тысячи единиц военной техники наши воины превратили в металлолом.

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Сколько оккупантов ликвидировано

  • личного состава – около 450 890 (+810) человек;
  • танков – 7137 (+5);
  • боевых бронированных машин – 13679 (+12);
  • артиллерийских систем – 11452 (+48);
  • РСЗО – 1040 (+0);
  • средств ПВО – 754 (+1);
  • самолетов – 347 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9104 (+34);
  • крылатых ракет – 2069 (+2);
  • кораблей/катеров – 26 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15 298 (+50);
  • специальной техники – 1882 (+6);

Возможно, это изображение текст «npoTRrom npoTRrom24.02.22 24.02.22 11.04.2024 ΟΡΙΕΗTOBΗΙ BTPATИ nPOTиBHИKA CKЛAЛИ ~450890 +810 oco6oBoro oco6oBorocKлaAy cKлaAy personnel 347 niTakiB aircraft 7137 +5 TaHKиB tanks 325 reл.KonTep.B helicopters 9104 +34 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational-tactical level 13679 +12 6oйoBиx 6poHboBaHиxmawиH armoured personnel vehicle 2069 +2 Kpилaτи paKeTи cruise missiles 11452 +48 apTилepийcbKиxcиcTe cиcTem artillery systems 1 26 Kopa6ли/KaTepи warships/boats 1040 PC3B MLRS n.ABoAHй 4oBHи submarines 15298 +50 aBTomo6илbHa TexHиKa Ta uиcTepHи vehicles & fuel tanks nmm 754 +1 3aco6иnno ΠnO anti-aircraft warfare systems 1882+6 +6 cneuиaлbHa cneuaлbHaTexHиKa TexHиKa special specialequipment equipment 4 reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaйHи»

Потери врага на 11 апреля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Ликвидирован майор пресс-службы минобороны России Евгений Половодов

Российские пропагандисты сообщили о гибели своего коллеги Евгения Половодова в результате обстрела. Он был майором в пресс-службе министерства обороны России и работал в группе "Вести Луганска". Отмечается, что он получил смертельные ранения в результате удара Вооруженных Сил Украины.

Пропагандист Александр Коц отметил, что вместе с погибшим они снимали несколько репортажей на Харьковщине и работали в самых горячих точках возле Изюма.

Также отмечается, что во время обстрела получили ранения еще двое пропагандистов – речь идет об Артеме Юндасе и Денисе Шуме.