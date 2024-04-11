Известно, что общие потери врага достигли более 450 тысяч человек. Также тысячи единиц военной техники наши воины превратили в металлолом.

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Сколько оккупантов ликвидировано

личного состава – около 450 890 (+810) человек;

танков – 7137 (+5);

боевых бронированных машин – 13679 (+12);

артиллерийских систем – 11452 (+48);

РСЗО – 1040 (+0);

средств ПВО – 754 (+1);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9104 (+34);

крылатых ракет – 2069 (+2);

кораблей/катеров – 26 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 15 298 (+50);

специальной техники – 1882 (+6);

Потери врага на 11 апреля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Ликвидирован майор пресс-службы минобороны России Евгений Половодов

Российские пропагандисты сообщили о гибели своего коллеги Евгения Половодова в результате обстрела. Он был майором в пресс-службе министерства обороны России и работал в группе "Вести Луганска". Отмечается, что он получил смертельные ранения в результате удара Вооруженных Сил Украины.

Пропагандист Александр Коц отметил, что вместе с погибшим они снимали несколько репортажей на Харьковщине и работали в самых горячих точках возле Изюма.

Также отмечается, что во время обстрела получили ранения еще двое пропагандистов – речь идет об Артеме Юндасе и Денисе Шуме.