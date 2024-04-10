Россияне сообщают о смерти майора пресс-центра войск “Запад” Евгения Половодова. Он попал под обстрел во время “съемок” на оккупированных территориях.

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Гибель пропагандиста

Российские пропагандисты сообщают, что в результате обстрела погиб их коллега Евгений Половодов. Мужчина был майором пресс-службы минобороны России. Сообщается, что он был в составе группы "Вести Луганска" – во время удара ВСУ он был смертельно ранен.

Пропагандист Александр Коц отметил, что вместе с убитым они снимали не один репортаж на Харьковщине и "работали" в горячих точках под Изюмом.

Евгения Половодова ликвидировали на войне / Сергей Стерненко

Также отмечается, что во время обстрела получили ранения еще двое так называемых журналистов – речь идет об Артеме Юндасе и Денисе Шуме.

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