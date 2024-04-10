Россияне сообщают о смерти майора пресс-центра войск “Запад” Евгения Половодова. Он попал под обстрел во время “съемок” на оккупированных территориях.
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Гибель пропагандиста
Российские пропагандисты сообщают, что в результате обстрела погиб их коллега Евгений Половодов. Мужчина был майором пресс-службы минобороны России. Сообщается, что он был в составе группы "Вести Луганска" – во время удара ВСУ он был смертельно ранен.
Пропагандист Александр Коц отметил, что вместе с убитым они снимали не один репортаж на Харьковщине и "работали" в горячих точках под Изюмом.
Евгения Половодова ликвидировали на войне / Сергей Стерненко
Также отмечается, что во время обстрела получили ранения еще двое так называемых журналистов – речь идет об Артеме Юндасе и Денисе Шуме.
Потери россиян на войне
- На оккупированной части Херсонской области враг взорвал собственную мастерскую, в которой собирал FPV-дроны. Как рассказал российский военный, одного парня сильно ранен, а второго – контузило. У одного из россиян оторвало руки. В течение двух дней на месте детонировало, поскольку там было много боеприпасов.
- В сети показали видео с Запорожского направления. На нем украинские военные успешно ликвидировали оккупантов. Спецназовцы смогли приблизиться вплотную и забросить гранаты в подвальные помещения здания. Остальных ликвидировали из стрелкового оружия.
- Недавно опубликовали фото очередной партии ликвидированных оккупантов. Среди них заместитель командира полка по вооружению – начальник технической части 59 мсд майор Барсук Сергей, а также майоры Лифановский Александр и Жарков Денис. Кроме этого там был капитан и лейтенанты.