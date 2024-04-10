Недавно черные пакеты пришлось готовить для вражеских офицеров разных рангов. Об этом сообщил полковник Анатолий Штефан с позывным “Штирлиц”.

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Новые зрители Кобзона

Украинский военнослужащий распространил фото ликвидированных в Украине оккупантов, а также сообщил их имена. Оказалось, на концерте Кобзона забронировали еще 9 мест.

Так, билеты на выступление советского певца купили для

заместителя командира полка по вооружению – начальника технической части 59 мсд майора Борсука Сергея;

Борсука Сергея; майора Лифановского Александра;

Лифановского Александра; майора Жаркова Дениса;

Жаркова Дениса; старшего помощника начальника штаба полка 98 ВДД капитана Овчинникова Ивана;

Овчинникова Ивана; старшего лейтенанта Вдовенко Кирилла;

Вдовенко Кирилла; лейтенанта Кривоусова Николая;

Кривоусова Николая; лейтенанта Мурзаева Мухаммеда;

Мурзаева Мухаммеда; младшего лейтенанта Клиндукова Романа;

Также известно, что подполковник Ринат Гималов "самоликвидировался". Военный комиссар попал в ДТП на трассе в Уфе.

Оккупанты отправились в ад /Фото "Штирлиц"

Напомним, что за более чем два года полномасштабной агрессии Россия потеряла около 450 080 личного состава. За последние сутки Силы обороны ликвидировали 830 вражеских солдат.

Над Крымом сбили российский вертолет

Над территорией оккупированного полуострова успешно "улетел" российский вертолет Ка-27. Это судно может обнаруживать подводные лодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

Стоимость одного вертолета Ка-27 оценивают в 1,5 миллиона долларов США. Ка-27 важны для россиян, поскольку служат для охраны флота.

Недавно защитники поделились кадрами, на которых наносят удары по машинам с захватчиками. Для этого украинские воины использовали FPV-дроны.

А 8 апреля в Калинградской области горел ракетоноситель "Серпухов", который вмещает 32 члена экипажа. За пожаром на российском корабле стоит украинская разведка.