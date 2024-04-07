Наши воины в очередной раз показали, что для врага, ступившего на украинскую землю, существует одна дорога – прямо в концертный зал на бенефис Иосифа Кобзона.

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Зрителей у советского певца стало больше

Так, бойцы второго штурмового отряда Центра специального назначения "Омега" поделились мощным видео, на котором показаны последние минуты оккупантов. На Восточном направлении во время разведки было обнаружено гражданское авто, которое направлялось в направлении позиций россиян.

В машине находились офицеры вражеского подразделения. По ним прилетел наш FPV дрон. Радиоперехваты подтвердили, что в результате этой операции погиб один оккупант, а еще один получил ранения.

Украинская "птичка" успешно приземлилась на машину с оккупантами: видео "Омега"

Следует заметить, что пограничники не менее эффективны в уничтожении противника. На Юге точной работой с FPV-дронов они сожгли машину оккупантов, а ее пассажиров "рассчитали" на 200-300.

Еще один успешный прилет по россиянам: видео ГПСУ

Напомним, что по состоянию на 7 апреля российская армия в Украине потеряла погибшими и ранеными более 447 тысяч солдат. Только за последние сутки было ликвидировано 820 оккупантов. Также враг терпит потери в технике. В частности, за два года полномасштабной войны он потерял более 7000 танков и более 300 самолетов.

Кроме того, в Институте изучения войны считают, что Россию ожидает увеличение количества потерь. Это связано с усилением темпов наступательных действий. В то же время аналитики предполагают, что страна – агрессорка способна компенсировать потери личного состава и материальных средств.

На фоне активизации вражеского наступления украинское войско срочно нуждается в помощи западных партнеров. Речь идет как о снарядах, так и других видах оружия.

Пока нашим защитникам удается осуществлять невозможное. Несмотря на значительное преимущество врага, они останавливают его штурмы. Так, 30 марта благодаря беспилотникам украинцы разгромили танковую колонну россиян под Авдеевкой.