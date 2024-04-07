Также так называемая "вторая армия мира" уже потеряла тысячи единиц техники. Ее стоимость достигает сотен миллионов долларов.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 447510 (+820) человек,
  • танков – 7074 (+17);
  • боевых бронированных машин – 13551 (+54);
  • артиллерийских систем – 11316 (+54);
  • РСЗО – 1036 (+4);
  • средств ПВО – 749 (+0);
  • самолетов – 347 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61);
  • крылатых ракет – 2064 (+4);
  • кораблей/катеров – 26 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15071 (+79);
  • специальной техники – 1864 (+10).


Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ