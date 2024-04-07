Також так звана "друга армія світу" вже втратила тисячі одиниць техніки. Її вартість сягає сотень мільйонів доларів.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 447510 (+820) осіб,
  • танків – 7074 (+17);
  • бойових броньованих машин – 13551 (+54);
  • артилерійських систем – 11316 (+54);
  • РСЗВ – 1036 (+4);
  • засобів ППО – 749 (+0);
  • літаків – 347 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61);
  • крилатих ракет – 2064 (+4);
  • кораблів/катерів – 26 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79);
  • спеціальної техніки – 1864 (+10).


Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ