Також так звана "друга армія світу" вже втратила тисячі одиниць техніки. Її вартість сягає сотень мільйонів доларів.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 447510 (+820) осіб,

танків – 7074 (+17);

бойових броньованих машин – 13551 (+54);

артилерійських систем – 11316 (+54);

РСЗВ – 1036 (+4);

засобів ППО – 749 (+0);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61);

крилатих ракет – 2064 (+4);

кораблів/катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79);

спеціальної техніки – 1864 (+10).



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зауважимо, в ISW заявили, що Росія нещодавно посилила темпи своїх наступальних операцій в Україні. На думку аналітиків, це, ймовірно, призведе до збільшення втрат живої сили та техніки в окупантів.