Також так звана "друга армія світу" вже втратила тисячі одиниць техніки. Її вартість сягає сотень мільйонів доларів.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 447510 (+820) осіб,
- танків – 7074 (+17);
- бойових броньованих машин – 13551 (+54);
- артилерійських систем – 11316 (+54);
- РСЗВ – 1036 (+4);
- засобів ППО – 749 (+0);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61);
- крилатих ракет – 2064 (+4);
- кораблів/катерів – 26 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79);
- спеціальної техніки – 1864 (+10).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ