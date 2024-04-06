Институт изучения войны (ISW) подготовил новый отчет о российско-украинской войне. Его опубликовали в субботу, 6 апреля.

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Что говорят аналитики

В ISW заявили, что Россия недавно усилила темпы своих наступательных операций в Украине. По мнению аналитиков, это, вероятно, приведет к увеличению потерь живой силы и техники у оккупантов. Однако в Институте изучения войны считают, что минобороны страны-агрессора способно компенсировать потери личного состава и материальных средств.

Аналитики напомнили о нескольких механизированных штурмах примерно на уровне взвода, роты и батальона, которые захватчики провели у Часового Яра, возле села Терны, которое расположено к западу от Кременной, и вблизи населенных пунктов Бердичев, Семеновка и Тоненькое, что к западу от временно захваченной Авдеевки. Они обратили внимание на то, что предыдущая модель пехотных атак оккупантов не предусматривала такого широкого использования бронетехники, поскольку Россия несла большие потери в живой силе.

Поэтому в ISW предполагают, что Москва могла успешно использовать свои текущие усилия по скрытой мобилизации. Таким образом Россия могла компенсировать потери личного состава. Аналитики считают, что новая тенденция с большим использованием техники во время тактических штурмов свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, теперь не настолько обеспокоены потерями живой силы и материальных средств, как это было раньше.

Аналитики считают, что в краткосрочной перспективе Москва не будет проводить непопулярные меры по мобилизации или экономики. Кремль может пойти на такие шаги в случае, если потери в живой силе и технике значительно возрастут и превысят тот уровень, с которым может сейчас справиться нынешняя скрытая мобилизация в России и ее текущие оборонные производственные мощности.

В отчете отмечается, что российское командование уверено в своей способности компенсировать потери атак и готовится к возможному наступлению летом 2024 года. Об этом свидетельствует недавний рост числа штурмов в восточной части Украины со стороны оккупантов.

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