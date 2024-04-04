Это произошло в течение последних двух недель. В ISW объясняют действия россиян и рассказывают, о чем они могут свидетельствовать.

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Как изменились действия россиян на фронте

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что:

20 марта ВСУ отбили большую российскую атаку на Лиманском направлении, что к востоку от Тернов и к западу от Кременной;

30 марта – наши военные отбили батальонную механизированную атаку россиян у Тоненького, что к западу от Авдеевки. Там Россия привлекла 36 танков и 12 боевых машин пехоты, из которых 12 танков и 8 БМП – уничтожили ВСУ.

Российские силы, вероятно, активизируют механизированные атаки до того, как земля весной станет более болотистой, что усложнит ведение механизированной маневренной войны. Возможно, российские войска активизируют механизированные атаки, чтобы воспользоваться недостатком у украинских военных материальных средств до прибытия ожидаемой западной помощи в сфере безопасности,

– заявили в ISW.

Аналитики ISW объяснили, что оккупанты увеличивают интенсивность механизированных атак одновременно с усилением ракетных и беспилотных ударов по украинским энергетическим объектам.

Специалисты американского Института изучения войны убеждены, что, вероятно, российские войска усиливают удары, чтобы давить на украинское командование. Цель россиян – чтобы системы противовоздушной обороны ВСУ развернули как можно дальше от фронта, чтобы более безопасно интенсифицировать авиационные операции в поддержку наземных операций.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что:

оккупанты постепенно перемещают материальные средства и личный состав на передовые позиции небольшими шагами. Это затрудняет возможность ВСУ контролировать накопление российских войск;

это свидетельствует о том, что враги готовились к более масштабным штурмовым операциям.

Аналитики припомнили, что 3 апреля заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что, по американским оценкам, Кремль почти полностью восстановил военную структуру за последние несколько месяцев. По его словам, Россия может иметь достаточно живой силы и техники для того, чтобы интенсифицировать наступательные операции на новых участках фронта.

Что происходит на фронте: данные Генштаба ВСУ