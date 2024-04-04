Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, заметив, что в России уже неоднократно случались взрывы на нефтеперерабатывающих заводах и других военных объектах. И страна-агрессор продолжает пропускать эти удары.

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Как Украине удается обойти российскую ПВО

Как отметил Катков, в этом случае все же не стоит искать ответы в каких-то "неизвестных украинских супертехнологиях". Хотя наши военные делают фантастическую работу. На самом деле причина, почему удается обходить российскую ПВО значительно проще.

С начала полномасштабной войны оккупанты свезли огромное количество ПВО именно на фронт. А этих средств в целом не так и много, учитывая территорию России.

В России все средства ПВО сейчас сконцентрированы во фронтовой, прифронтовой и пограничной зоне – там Белгород, Курск. Когда были удары по "Москва-сити" в 2023 году, то они стянули туда арктические ЗРК. Они имеют характерную белую окраску. Это прямо свидетельствует, что не так много этих средств они и имеют,

– отметил Катков.

Им не хватает систем, чтобы прикрыть все не то, что военные объекты, а все важнейшие объекты по территории России. Также, вероятнее всего, Кремль не рассчитывал, что Украина сможет произвести дроны с дальностью поражения на более 1000 километров.

Теперь они декларируют, что скопируют украинские мобильные группы ПВО. Поставят пулеметы на пикапы или зенитки на грузовики и будут пробовать что-то перехватить. Но здесь география России играет против нее. Огромное пространство и огромное количество объектов. Чтобы прикрыть их мобильными группами, то нужно ресурсов, возможно, на стотысячную группировку,

– сказал Катков.

Взрывы в России: кратко