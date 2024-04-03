О взрыве и проблемах с электроснабжением сообщили российские СМИ.

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Что известно о взрывах

Сообщают, что в Подольске Московской области прогремел взрыв на подстанции, после чего там возникло сильное задымление. Эти данные подтверждают видео, которые очевидцы успели знать на видео.

В Московской области произошел взрыв: видео

В нескольких районах города исчезла электроэнергия. Также не курсируют троллейбусы.

Какова причина

По официальным данным местных властей, на объекте "произошло короткое замыкание" и начался пожар. Якобы из строя вышел масляный выключатель на подстанции.

Администрация Подольска сообщила о подключении резервной схемы электроснабжения.

Взрыв произошел на подстанции: видео

Взрывы в России: актуально