Про вибух та проблеми з електропостачанням повідомили російські ЗМІ.

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Що відомо про вибухи

Повідомляють, що у Подільську Московської області прогримів вибух на підстанції, після чого там виникло сильне задимлення. Ці дані підтверджують відео, які очевидці встигли знати на відео.

В Московській області стався вибух: відео

У кількох районах міста зникла електроенергія. Також не курсують тролейбуси.

Яка причина

За офіційними даними місцевої влади, на об'єкті "відбулося коротке замикання" та почалася пожежа. Нібито з ладу вийшов масляний вимикач на підстанції.

Адміністрація Подільська повідомила про підключення резервної схеми електропостачання.

Вибух стався на підстанції: відео

Вибухи в Росії: актуально