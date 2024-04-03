Про це повідомляють російські ЗМІ. Після вибухів у російському місті спалахнула масштабна пожежа, передає 24 Канал.
Цікаво "Це спільна операція СБУ та ГУР": нові деталі атаки на один з найбільших НПЗ в Росії
У Курську ввечері було неспокійно
Жителі Курська у телеграм-каналах писали, що вогонь бачили у кількох районах міста. До цього російські пропагандисти повідомляли, що цей населений пункт нібито атакують невідомі безпілотники.
У Курську після вибухів спалахнула масштабна пожежа: дивіться відео
Російські пропагандисти одразу ж поспішили заспокоїти росіян, зазначивши, що, мовляв, "всі ворожі цілі збила російська протиповітряна оборона". На відео, які ширили жителі Курська можна почати, що дійсно, дуже гарно "відпрацювала ППО".
У Курську нібито працювала ППО: дивіться відео
Варто зазначити, що наразі офіційно місцева влада не коментувала пожежу, яка спалахнула в місті. Однак очевидці повідомляють, що начебто у селі Дубрава під Курськом "палає поле".
У Курську пожежу бачили в кількох районах / Фото з російських телеграм-каналів
У Татарстані цього дня атакували завод "Шахедів"
- У Росії вранці 2 квітня заявили, що вперше від початку повномасштабної війни дрони атакували Татарстан. Там повідомляють, що два БпЛА нібито прилетіли на заводи у Єлабузі та Нижньокамську.
- Російські ЗМІ писали, що під ударом опинились заводи, які виробляють ударні дрони типу "Шахед". Ці підприємства розташовані на території особливої економічної зони "Алабуга".
- Джерела 24 Каналу підтвердили, що атаку на завод зі складання "Шахедів" у Єлабузі, що в Татарстані, за 1 200 кілометрів від кордону з Україною, організувало Головне управління розвідки Міноборони. Ворожий завод атакували дрони українського виробництва.
- Зрештою прокоментували інформацію щодо атаки заводу "Шахедів" у Татарстані й у Кремлі. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков звинуватив у цьому Україну та взявся погрожувати "знищенням".
- Варто зазначити, що окрім заводу "Шахедів" також був уражений НПЗ у Нижньокамську. Джерела 24 Каналу підтвердили, що це була спільна операція ГУР та СБУ, а наслідки для окупантів від удару були відчутними.