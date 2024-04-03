Об этом сообщают российские СМИ. После взрывов в российском городе вспыхнул масштабный пожар, передает 24 Канал.
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В Курске вечером было неспокойно
Жители Курска в телеграм-каналах писали, что огонь видели в нескольких районах города. До этого российские пропагандисты сообщали, что этот населенный пункт якобы атакуют неизвестные беспилотники.
В Курске после взрывов вспыхнул масштабный пожар: смотрите видео
Российские пропагандисты сразу поспешили успокоить россиян, отметив, что, мол, "все вражеские цели сбила российская противовоздушная оборона". На видео, которые распространяли жители Курска можно начать, что действительно, очень хорошо "отработала ПВО".
В Курске якобы работала ПВО: смотрите видео
Стоит отметить, что пока официально местные власти не комментировали пожар, который вспыхнул в городе. Однако очевидцы сообщают, что якобы в селе Дубрава под Курском "пылает поле".
В Курске пожар видели в нескольких районах / Фото из российских телеграм-каналов
В Татарстане в этот день атаковали завод "Шахедов"
- В России утром 2 апреля заявили, что впервые с начала полномасштабной войны дроны атаковали Татарстан. Там сообщают, что два БПЛА якобы прилетели на заводы в Елабуге и Нижнекамске.
- Российские СМИ писали, что под ударом оказались заводы, которые производят ударные дроны типа "Шахед". Эти предприятия расположены на территории особой экономической зоны "Алабуга".
- Источники 24 Канала подтвердили, что атаку на завод по сборке "Шахедов" в Елабуге, что в Татарстане, в 1 200 километрах от границы с Украиной, организовало Главное управление разведки Минобороны. Вражеский завод атаковали дроны украинского производства.
- В конце концов прокомментировали информацию об атаке завода "Шахедов" в Татарстане и в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил в этом Украину и взялся угрожать "уничтожением".
- Стоит отметить, что кроме завода "Шахедов" также был поражен НПЗ в Нижнекамске. Источники 24 Канала подтвердили, что это была совместная операция ГУР и СБУ, а последствия для оккупантов от удара были ощутимыми.