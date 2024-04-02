Об этом сообщили источники 24 Канала. К слову, завод "ТАНЕКО", который оказался под атакой, – одно из ведущих предприятий в регионе.
Важно Разведка атаковала завод по сборке "Шахедов" в Татарстане, – источники
Новые детали об атаке
Источники 24 Канала подтвердили, что ночной "хлопок" на НПЗ в Татарстане – это совместная операция СБУ и ГУР. Известно, что украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 миллионов тонн нефти, а это – 2,6% от общей годовой переработки России в год. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ страны-агрессора.
Продолжаем систематически работать над тем, чтобы в России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы и в дальнейшем будем перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет России,
– отметил источник.
НПЗ "ТАНЕКО" после попадания БПЛА / Фото из сети
Взрывное утро в Татарстане: последние новости
- Во вторник, 2 апреля, в Татарстане было очень неспокойно. Так, утром прозвучали взрывы в промышленной зоне. В частности, российские телеграм-каналы сообщали, что беспилотники ударили по предприятию "Елаз-Нефтепродукт". После этого пропагандисты начали путаться в своих сообщениях, поэтому начали писать, что под атакой дронов оказалась особая экономическая зона "Алабуга".
- Стоит отметить, что это очень большая территория. Она охватывает площадь в 39 квадратных километров. К примеру, площадь города Ужгород – 40 квадратных километров. Известно, что в зоне "Алабуга" расположены несколько важных объектов – завод по производству "Шахедов" иранского образца, а также НПЗ.
- Взрывы прогремели также и на территории завода, где россияне изготавливали "Шахеды". Как писали в росСМИ, пострадало здание завода и общежитие. Сейчас о пострадавших оккупанты не сообщали, только заявили, что они есть.
- На территорию завода "Алабуга", как пишут российские телеграм-каналы, якобы упали три дрона. Традиционно оккупанты пытаются заверить, что серьезных разрушений якобы нет, однако опубликованные в сети кадры взрывов и пожаров свидетельствуют совсем о другом.