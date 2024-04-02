Об этом сообщили источники 24 Канала. К слову, завод "ТАНЕКО", который оказался под атакой, – одно из ведущих предприятий в регионе.

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Новые детали об атаке

Источники 24 Канала подтвердили, что ночной "хлопок" на НПЗ в Татарстане – это совместная операция СБУ и ГУР. Известно, что украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 миллионов тонн нефти, а это – 2,6% от общей годовой переработки России в год. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ страны-агрессора.

Продолжаем систематически работать над тем, чтобы в России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы и в дальнейшем будем перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет России,

– отметил источник.



НПЗ "ТАНЕКО" после попадания БПЛА / Фото из сети

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