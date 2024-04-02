Во вторник утром, 2 апреля, российские телеграм-каналы сообщили, что беспилотники ударили по предприятию "Елаз-Нефтепродукт", которое расположено вблизи города Елабуги. Впоследствии начали появляться новые детали и новые версии того, что произошло, – информирует 24 Канал.

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Часть российских пабликов сообщила, что один из беспилотников попал в здание, которое расположено в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Елабужском районе. Собственно, это в 10 километрах от самой Елабуги.

Соответствующий момент попал на видео: видно подлет беспилотного летательного аппарата к объекту, попадание, а затем масштабный взрыв.

Дрон попал по зданию ОЭЗ в районе Елабуги: смотрите видео

Вражеская пропаганда утверждает, что дрон попадал именно в общежитие, расположенное на территории особой экономической зоны, в результате чего пострадали 2 человека (информация по состоянию на 09:00, 2 апреля). Хотя до этого другие телеграм-каналы писали о НПЗ.

В общем ОЭЗ действительно занимает большую территорию – 39 квадратных километров. Для сравнения, площадь украинского Ужгорода составляет 40 километров. На территории зоны расположен не один промышленный объект, в частности завод по производству "Шахедов" иранского образца, а также НПЗ.

Особая экономическая зона "Алабуга": смотрите на карте от Google maps

Вероятно, именно предприятие, которое производит беспилотники, было целью. Россияне утверждают, что оно якобы не пострадало. В то же время они обвиняют в Украине в атаке, а также удивляются, как этот обстрел стал возможным, если "Алабуга" расположена за более 1000 километров по воздушной территории от украинской границы.

Атака БПЛА на промышленную зону возле Елабуги / Фото из телеграм-пабликов

Впоследствии украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР сообщили, что эта операция является делом рук украинской разведки и соответствующему беспилотнику таки удалось поразить завод по сборке "Шахедов" на территории особой экономической зоны "Алабуга".

Анонимный источник указывает, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Из описанного выше понятно, что по состоянию на утро 2 апреля есть разные версии относительно того, что же произошло в районе Елабуги на территории ОЭЗ. Разнится информация о количестве дронов, и о том, куда они попали. Хотя, очевидно, беспилотников было все же три. Следите за 24 Каналом, чтобы узнавать обновления по ситуации в Татарстане первыми.