У вівторок вранці, 2 квітня, російські телеграм-канали повідомили, що безпілотники вдарили по підприємству "Єлаз-Нафтопродукт", яке розташоване поблизу міста Єлабуги. Згодом почали з'являтися нові деталі та нові версії того, що сталося, – інформує 24 Канал.
Дивіться також Вперше за час війни: дрони атакували НПЗ у Татарстані
Дрони атакують Татарстан
Частина російських пабліків повідомила, що один з безпілотників поцілив в будівлю, яка розташована в особливій економічній зоні (ОЕЗ) промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі. Власне, це за 10 кілометрів від самої Єлабуги.
Відповідний момент потрапив на відео: видно підліт безпілотного літального апарата до об'єкта, влучання, а потім масштабний вибух.
Дрон поцілив по будівлі ОЕЗ в районі Єлабуги: дивіться відео
Ворожа пропаганда стверджує, що дрон влучав саме в гуртожиток, розташований на території особливої економічної зони, внаслідок чого постраждали 2 людини (інформація станом на 09:00, 2 квітня). Хоча до того інші телеграм-канали писали про НПЗ.
Загалом ОЕЗ справді займає велику територію – 39 квадратних кілометрів. Для порівняння, площа українського Ужгорода становить 40 кілометрів. На території зони розташований не один промисловий об'єкт, зокрема завод з виробництва "Шахедів" іранського зразка, а також НПЗ.
Особлива економічна зона "Алабуга": дивіться на карті від Google maps
Ймовірно, саме підприємство, яке виробляє безпілотники, було ціллю. Росіяни стверджують, що воно нібито не постраждало. Водночас вони звинувачують в Україну в атаці, а також дивуються, як цей обстріл став можливим, якщо "Алабуга" розташована за понад 1000 кілометрів повітряною територією від українського кордону.
Атака БпЛА на промислову зону біля Єлабуги / Фото з телеграм-пабліків
Згодом українські ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР повідомили, що ця операція є справою рук української розвідки та відповідному безпілотнику таки вдалось уразити завод зі збірки "Шахедів" на території особливої економічної зони "Алабуга".
Анонімне джерело вказує, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.