У вівторок вранці, 2 квітня, російські телеграм-канали повідомили, що безпілотники вдарили по підприємству "Єлаз-Нафтопродукт", яке розташоване поблизу міста Єлабуги. Згодом почали з'являтися нові деталі та нові версії того, що сталося, – інформує 24 Канал.

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Дрони атакують Татарстан

Частина російських пабліків повідомила, що один з безпілотників поцілив в будівлю, яка розташована в особливій економічній зоні (ОЕЗ) промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі. Власне, це за 10 кілометрів від самої Єлабуги.

Відповідний момент потрапив на відео: видно підліт безпілотного літального апарата до об'єкта, влучання, а потім масштабний вибух.

Дрон поцілив по будівлі ОЕЗ в районі Єлабуги: дивіться відео

Ворожа пропаганда стверджує, що дрон влучав саме в гуртожиток, розташований на території особливої економічної зони, внаслідок чого постраждали 2 людини (інформація станом на 09:00, 2 квітня). Хоча до того інші телеграм-канали писали про НПЗ.

Загалом ОЕЗ справді займає велику територію – 39 квадратних кілометрів. Для порівняння, площа українського Ужгорода становить 40 кілометрів. На території зони розташований не один промисловий об'єкт, зокрема завод з виробництва "Шахедів" іранського зразка, а також НПЗ.

Особлива економічна зона "Алабуга": дивіться на карті від Google maps

Ймовірно, саме підприємство, яке виробляє безпілотники, було ціллю. Росіяни стверджують, що воно нібито не постраждало. Водночас вони звинувачують в Україну в атаці, а також дивуються, як цей обстріл став можливим, якщо "Алабуга" розташована за понад 1000 кілометрів повітряною територією від українського кордону.

Атака БпЛА на промислову зону біля Єлабуги / Фото з телеграм-пабліків

Згодом українські ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР повідомили, що ця операція є справою рук української розвідки та відповідному безпілотнику таки вдалось уразити завод зі збірки "Шахедів" на території особливої економічної зони "Алабуга".

Анонімне джерело вказує, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

З описаного вище зрозуміло, що станом на ранок 2 квітня є різні версії стосовно того, що ж сталося в районі Єлабуги на території ОЕЗ. Різниться інформація щодо кількості дронів, і щодо того, куди вони влучили. Хоча, вочевидь, безпілотників було все ж три. Слідкуйте за 24 Каналом, аби дізнаватися оновлення щодо ситуації в Татарстані першими.