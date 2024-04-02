Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что в рамках международного права и оборонительной войны Украина имеет право уничтожать все объекты, которые обеспечивают действия агрессора на её территории. Он добавил, что перенос войны на территорию России крайне важен. Отметим, что взрывы в Татарстане прогремели 2 апреля.

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Ключевой удар, как отметил советник председателя ОПУ, нанесли по Нижнекамскому нефтеперерабатывающему заводу.

"18 миллионов тонн нефти в год он производит. Очень много они вложили денег за последние 5 – 6 лет. Фундаментально наносятся удары как раз таки по нефтепереработке, ведь это ключевой инструмент влияния на Россию", – подчеркнул Подоляк.

Тем временем в экономической зоне "Алабуга" в Татарстане работает несколько заводов, которые изготавливают ударные БПЛА. Там работают иранские инженеры. Все потому, что россияне не являются профессионалами в этом. Поэтому им приходится пользоваться помощью Ирана.

Надо больше атак

Советник председателя ОПУ добавил, что эффективность и дальнобойность украинских дронов доказана. Поэтому вопрос в масштабе.

Надо немножко больше дронов, немножко больше атак. Это будет иметь существенное влияние на ход событий. Перенос войны на территорию России – это крайне важные действия. То, что мы видим в Белгородской области, в Курской и то, что мы видим по уничтожению российских критических объектов,

– сказал Михаил Подоляк.

Взрывы в Татарстане: главное