Издание ссылается на источник в украинской разведке. Рассказываем больше о том, о каких масштабах “убытков” говорится.

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Источник в украинской разведке сообщил Reuters в Киеве, что в результате атаки с использованием беспилотников украинского производства военной цели в Татарстане был нанесен "значительный ущерб",

– говорится в статье.

Последствия атаки

Источники 24 Канала сообщают, что ночная атака на заводы в Татарстане является совместной операцией Службы безопасности и Главного управления разведки.

Повреждение НПЗ

Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Эта установка имела мощность в 8 миллионов тонн нефти в год, что составляет 2,6% от общей годовой переработки в России.

Обратите внимание! Завод входит в пятерку крупнейших НПЗ россиян.

"Продолжаем систематически работать над тем, чтобы у России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы и в дальнейшем будем перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет рф", – отметил источник.

Удар по заводу по сборке "Шахедов" в "Алабуге"

Ранее источники 24 Канала в спецслужбах сообщали, что целью атаки в этой СЭЗ стал завод по сборке дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне маркируют под "Герань-2". Операцию организовало Главное управление разведки Минобороны Украины, в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей, сообщил изданию собеседник.

Само же руководство МЭЗ утверждает, что дроны ударили по общежитию местного колледжа "Елабуга Политех". Прокремлевские СМИ пишут о попадании одного дрона, по меньшей мере 7 человек пострадавших.

К слову, в последнее время СБУ успешно атаковала по меньшей мере 12 нефтеперерабатывающих заводов в России. Об этом агенство Reuters сообщало по состоянию на 17 марта. Уточнялось, что эта цифра не учитывает операции Главного управления разведки Минобороны Украины, которое также осуществляет удары по российским НПЗ.