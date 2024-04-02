Завершение отопительного сезона

Как отметили в "Нафтогазе", конец сезона отбора и начало закачки газа в украинские ПХГ знаменует собой завершение отопительного сезона.

Читайте также: Россия атаковала одно из подземных хранилищ газа: повлияет ли это на поставки украинцам

По данным АО "Укртрансгаз", в течение отопительного сезона 2023-2024 года было отобрано 8,5 миллиарда кубометров природного газа из ПХГ, из которых Украина использовала 6,7 миллиарда кубометров.

Интересно! Ожидается, за летние месяцы в ПХГ будет загружено до 4 миллиардов кубометров газа. Это больше, чем в прошлом году.

Зима без импорта

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что Украина впервые прошла эту зиму используя только собственный газ для отопительного сезона.

Обратите внимание! В соответствии с Меморандумом с МВФ, Украина заявляет о намерении воздержаться от импорта газа на следующий отопительный сезон. Параллельно будут рассмотрены меры для обеспечения стабильности энергетической системы после завершения срока транзитного соглашения с Россией, который приходится на конец 2024 года.

В контексте этого также указывается, что Украина способна принять дополнительный объем газа в размере 3 миллиардов кубометров для хранения, предназначенного для удовлетворения потребностей стран Европейского Союза.

Что известно об ударах по ПХГ