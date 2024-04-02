Завершение отопительного сезона
Как отметили в "Нафтогазе", конец сезона отбора и начало закачки газа в украинские ПХГ знаменует собой завершение отопительного сезона.
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По данным АО "Укртрансгаз", в течение отопительного сезона 2023-2024 года было отобрано 8,5 миллиарда кубометров природного газа из ПХГ, из которых Украина использовала 6,7 миллиарда кубометров.
Зима без импорта
Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что Украина впервые прошла эту зиму используя только собственный газ для отопительного сезона.
В контексте этого также указывается, что Украина способна принять дополнительный объем газа в размере 3 миллиардов кубометров для хранения, предназначенного для удовлетворения потребностей стран Европейского Союза.
Что известно об ударах по ПХГ
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что во время ракетного обстрела рано утром 24 марта, а впоследствии и 29 марта пострадали объекты "Нафтогаза" на западе Украины.
- Генеральный директор оператора газохранилищ "Укртрансгаз" Роман Малютин отметил, что благодаря оперативным действиям убытки не повлияли на возможность закачки газа в подземные хранилища. Он добавил, на ремонт поврежденного объекта является достаточным, поскольку поврежденное оборудование нужно только для обеспечения пикового отбора газа, начиная с января следующего года.