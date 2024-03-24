Во время очередной российской атаки Украины 24 марта были повреждены объекты группы "Нафтогаз" на Западе. Обстрел энергетической инфраструктуры подтвердил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

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Есть ли угроза в поставках газа

Вражеской атакой повреждена инфраструктура одного из украинских подземных хранилищ газа. Однако критических последствий в результате этого нет. Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов в эфире 24 Канала.

К сожалению, пострадали некоторые объекты "Нафтогаз". Я хотел бы заверить украинцев в том, что мы не ожидаем перебоев с поставками газа как для домохозяйств, так и для наших производственных клиентов. Поэтому, в целом критической ситуации нет. Но все же ситуация с продолжением атаки на нашу энергетическую инфраструктуру имеется,

– сказал он.

По его словам, атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям. Все номинации заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей также продолжают выполняться в полном объеме.

По состоянию на сейчас ситуация под контролем специалистов и всех привлеченных служб. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий согласно сценариям ПЛАС (План локализации и ликвидации аварийных ситуаций).

Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет, поскольку газ находится на значительной глубине. Поврежденная часть наземной инфраструктуры потребует восстановления, однако есть достаточно резервных мощностей.

Что известно о вражеской атаке на Западе