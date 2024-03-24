Во время очередной российской атаки Украины 24 марта были повреждены объекты группы "Нафтогаз" на Западе. Обстрел энергетической инфраструктуры подтвердил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.
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Есть ли угроза в поставках газа
Вражеской атакой повреждена инфраструктура одного из украинских подземных хранилищ газа. Однако критических последствий в результате этого нет. Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов в эфире 24 Канала.
К сожалению, пострадали некоторые объекты "Нафтогаз". Я хотел бы заверить украинцев в том, что мы не ожидаем перебоев с поставками газа как для домохозяйств, так и для наших производственных клиентов. Поэтому, в целом критической ситуации нет. Но все же ситуация с продолжением атаки на нашу энергетическую инфраструктуру имеется,
– сказал он.
По его словам, атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям. Все номинации заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей также продолжают выполняться в полном объеме.
По состоянию на сейчас ситуация под контролем специалистов и всех привлеченных служб. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий согласно сценариям ПЛАС (План локализации и ликвидации аварийных ситуаций).
Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет, поскольку газ находится на значительной глубине. Поврежденная часть наземной инфраструктуры потребует восстановления, однако есть достаточно резервных мощностей.
Что известно о вражеской атаке на Западе
- Около 4 утра взрывы услышали во Львовской области. По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, в регионе работали силы ПВО, поэтому он попросил не снимать видео с их работой.
- Почти сразу после атаки дронами российские войска направили на Львовщину крылатые ракеты. Они в основном заходили со стороны Тернопольщины и Волыни. Вектор движения ракет был на Львов и Стрый.
- Около 5:20 повторные взрывы прогремели во Львовской области. В регионе работали системы и средства ПВО. Впоследствии летели еще несколько групп вражеских ракет. В области прозвучало еще несколько взрывов.
- Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, по предварительной информации, на Львовщину летело около 20 ракет и 7 дронов-камикадзе типа "Шахед". Так, Россия имела цель атаковать объекты критической инфраструктуры.