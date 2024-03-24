Напомним, российская армия вечером 23 марта и ночью 24 марта осуществила комбинированную массированную атаку по украинским городам. Сначала захватчики запустили беспилотные летательные аппараты типа "Шахед", а затем и свои крылатые ракеты с дальней авиации.

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Повреждены объекты "Нафтогаза" на Западе

Во время очередной российской атаки Украины 24 марта были повреждены объекты группы "Нафтогаз" на Западе. Обстрел энергетической инфраструктуры подтвердил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Утром враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру. Есть повреждения объектов группы Нафтогаз на Западе. Предварительно – без пострадавших. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Детали позже,

– заявил глава "Нафтогаза".

Сколько воздушных целей противника сбила ПВО

В Воздушных силах отметили, что ночью 24 марта были зафиксированы пуски 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Перед этим оккупанты атаковали Украину 28 дронами-камикадзе типа "Шахед", которые запускали с двух направлений – Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В результате боевой работы украинские защитники смогли уничтожить 43 воздушные цели из 57: