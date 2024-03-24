Силы ПВО в течение нескольких часов отражали вражескую атаку. Взрывы, в частности, раздавались во Львовской и Киевской областях.

Важно Массированная атака по Украине: одна из ракет России на 39 секунд залетела на территорию Польши

Сколько ракет и "Шахедов" сбила ПВО

В ночь на 24 марта враг снова нанес массированный удар. Так, были зафиксированы пуски 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – Энгельс, Саратовская область). Перед этим оккупанты атаковали Украину 28 дронами-камикадзе типа "Шахед", которые запускали с двух направлений – Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Украинские защитники в течение нескольких часов отражали вражескую атаку. В результате боевой работы удалось уничтожить 43 воздушные цели из 57:

18 крылатых ракет Х-101/Х-555,

25 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

В Воздушных силах добавили, что к отражению российской атаки привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Вражеские ракеты и "Шахеды" сбивали в пределах 8 областей – Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской.



Результат работы ПВО ночью 24 марта / Инфографика Воздушных сил

К слову, 22 "Шахеды" сбили в зоне ответственности ОК "Юг". Как сообщили Силы обороны Юга, 15 дронов-камикадзе приземлили на Днепропетровщине, по 3 – в Одесской и Николаевской областях, а еще 1 – на Херсонщине.

Как сообщил Максим Козицкий, в зоне ответственности ОК "Запад" сбили все 7 "Шахедов", а также 8 крылатых ракет.

Обратите внимание! Информация о сбитых воздушных целях требует уточнения.

Враг в очередной раз атаковал критическую инфраструктуру