В результате падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных.

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Атака по Днепропетровской области

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился подробностями последствий атаки российских военных по области ударными БПЛА.

Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений. А еще 3 тысячи домов, где в целом проживают 76 тысяч человек. В одном из медучреждений были перебои с электроснабжением. Его восстановили,

– рассказал Сергей Лысак.

Он сообщил, что аварийно-восстановительные бригады работают.

Также он рассказал, что целился противник по критической инфраструктуре и на Никопольском районе. По его словам, обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тысяч абонентов в Никополе и более чем 6,4 тысячи в районе. Электроснабжение уже восстановили.

Кроме этого, начальник Днепропетровской ОВА отметил, что враг дважды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. "Страдали Марганец и Покровская сельская община", – сообщил Сергей Лысак.

К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших.

Прокомментировал ситуацию и председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он отметил, что было сбито 7 ударных БПЛА типа "Шахед", направленных на Кривой Рог. Александр Вилкул отметил, что были падения обломков на объекты энергетической инфраструктуры города. Известно, что для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы.

Временно остановлена работа "Теплоцентрали", во избежание гидроударов. Часть больниц были переведены на работу от генераторов. Котельные "Теплосети", водоканал, городской электротранспорт – в работе. Все службы города, больницы, социальные учреждения – работают,

– рассказал председатель совета обороны Кривого Рога.

Александр Вилкул также добавил, что в Криворожском районе обстрелов из артиллерии и РСЗО не было.

Сколько вражеских целей сбили в Днепропетровской области

Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, рассказал, что ночью украинские защитники неба сбили 15 вражеских беспилотников.

"8 приземлили в Криворожском районе, 7 – в Никопольском", – добавил Сергей Лысак.

Во Львовской области враг атаковал объект критической инфраструктуры: коротко