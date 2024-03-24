Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, как прошла ночь на Юге. Она отметила, что ночью враг атаковал дронами в две волны, передает 24 Канал.

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Враг атаковал Юг дронами

Гуменюк сообщила, что ночью враг двумя мощными волнами пытался атаковать Юг. Фактически, с начала ночи оккупанты начали терроризировать южные области "Шахедами".

С начала ночи в течение 3 часов велась боевая работа по дронам, которые маневрировали из акватории Черного моря и заходили до Подунавья, что касается Одесской области. Маневрировали также на Николаевщине и Херсонщине,

– сообщила Гуменюк.

Вторая волна атаки началась фактически через 30 минут, как силы и средства ПВО отбили первую атаку. Боевая работа снова продолжалась почти 1,5 часа, и враг уже сконцентрировался на Днепропетровщине.

В общем, на Юге украинским защитникам удалось уничтожить более 20 "Шахедов". Уточненную информацию опубликуют позже, когда подведут итоги всей боевой работы в целом.

Говоря о тактике атаки 24 марта, Гуменюк отметила, что враг расставил акценты так, чтобы попытаться атаковать промышленность юго-восточных регионов, а в Одесской области – враг сфокусировался на припортовой инфраструктуре.

Рассредоточивая внимание сил ПВО, враг пытался таким образом и истощать наши подразделения. Работа ПВО – это не только техника, но и люди. Фактически, в течение всей ночи продолжалась боевая работа,

– подчеркнула Гуменюк.

В ОК "Юг" добавили, что, к сожалению, есть попадание в инфраструктуру в Подунавье, однако люди не пострадали.

Оккупанты били ракетами