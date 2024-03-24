Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, как прошла ночь на Юге. Она отметила, что ночью враг атаковал дронами в две волны, передает 24 Канал.
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Враг атаковал Юг дронами
Гуменюк сообщила, что ночью враг двумя мощными волнами пытался атаковать Юг. Фактически, с начала ночи оккупанты начали терроризировать южные области "Шахедами".
С начала ночи в течение 3 часов велась боевая работа по дронам, которые маневрировали из акватории Черного моря и заходили до Подунавья, что касается Одесской области. Маневрировали также на Николаевщине и Херсонщине,
– сообщила Гуменюк.
Вторая волна атаки началась фактически через 30 минут, как силы и средства ПВО отбили первую атаку. Боевая работа снова продолжалась почти 1,5 часа, и враг уже сконцентрировался на Днепропетровщине.
В общем, на Юге украинским защитникам удалось уничтожить более 20 "Шахедов". Уточненную информацию опубликуют позже, когда подведут итоги всей боевой работы в целом.
Говоря о тактике атаки 24 марта, Гуменюк отметила, что враг расставил акценты так, чтобы попытаться атаковать промышленность юго-восточных регионов, а в Одесской области – враг сфокусировался на припортовой инфраструктуре.
Рассредоточивая внимание сил ПВО, враг пытался таким образом и истощать наши подразделения. Работа ПВО – это не только техника, но и люди. Фактически, в течение всей ночи продолжалась боевая работа,
– подчеркнула Гуменюк.
В ОК "Юг" добавили, что, к сожалению, есть попадание в инфраструктуру в Подунавье, однако люди не пострадали.
Оккупанты били ракетами
- Во время ночной атаки 24 марта оккупанты также наносили удары крылатыми ракетами. Под ударом оказались, в частности, Киевская и Львовская области.
- Так, в Киеве на рассвете раздавались взрывы. Как впоследствии сообщили в КГВА, россияне пытались атаковать столицу около 10 ракетами, однако силы ПВО успешно их сбили. Известно, что обломки сбитых ракет упали в Деснянском районе в лесном массиве – там возник пожар. Также обломки обнаружили в парковой зоне в Шевченковском районе.
- Под массированным ударом оказалась и Львовщина. Как сообщил Андрей Садовый, на регион летело около 20 ракет и 7 "Шахедов". Враг цинично целился по объектам критической инфраструктуры.