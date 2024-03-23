Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал видео попадания вражеского дрона. В этот момент полицейские, спасатели и медики оказывали помощь пострадавшим в результате попадания другого "Шахеда" в гражданские объекты и жилые дома.

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Момент попадания второго БпЛА: видео

По словам Белошицкого, враг постоянно использует тактику "двойных ударов", которая нацелена на убийство людей, прибывших на место первого взрыва для оказания помощи.

Гражданские, спасатели, медики и полицейские становятся первыми жертвами второго "прилета". Это самая циничная тактика отработанная врагом во многих уголках мира,

– написал он.

Билошицкий призвал следить за сигналами воздушной тревоги, не покидать укрытие до отбоя, а спасение и помощь оставить специалистам.

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