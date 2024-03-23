Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео влучання ворожого дрона. У цей момент поліцейські, рятувальники та медики надавали допомогу постраждалим унаслідок влучення іншого "Шахеда" в цивільні обʼєкти та житлові будинки.

Читайте також Чому Росія атакувала енергооб'єкти зараз, а не взимку: що кажуть в ОК "Південь"

Момент влучання другого БпЛА: відео

За словами Білошицького, ворог постійно використовує тактику "подвійних ударів", що націлена на вбивство людей, які прибули на місце першого вибуху для надання допомоги.

Цивільні, рятувальники, медики та поліцейські стають першими жертвами другого "прильоту". Це найцинічніша тактика відпрацьована ворогом в багатьох куточках світу,

– написав він.

Білошицький закликав слідкувати за сигналами повітряної тривоги, не залишати укриття до відбою, а порятунок і допомогу залишити фахівцям.

Росія обстрілює Україну: головні новини