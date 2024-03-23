Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео влучання ворожого дрона. У цей момент поліцейські, рятувальники та медики надавали допомогу постраждалим унаслідок влучення іншого "Шахеда" в цивільні обʼєкти та житлові будинки.
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Момент влучання другого БпЛА: відео
За словами Білошицького, ворог постійно використовує тактику "подвійних ударів", що націлена на вбивство людей, які прибули на місце першого вибуху для надання допомоги.
Цивільні, рятувальники, медики та поліцейські стають першими жертвами другого "прильоту". Це найцинічніша тактика відпрацьована ворогом в багатьох куточках світу,
– написав він.
Білошицький закликав слідкувати за сигналами повітряної тривоги, не залишати укриття до відбою, а порятунок і допомогу залишити фахівцям.
Росія обстрілює Україну: головні новини
- Вночі 22 березня росіяни завдали наймасштабнішого удару на енергетику за весь час повномасштабного вторгнення. Окупанти застосували понад 150 повітряних цілей – ракет та дронів-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити більшу частину засобів ураження ворога, однак без прильотів у різних містах, на жаль, не обійшлося.
- Зокрема, значних уражень зазнала Дніпровська ГЕС, що розташована у Запоріжжі. Окупанти поцілили у неї шістьма ракетами, завдавши серйозних пошкоджень. Водночас енергетикам пізніше вдень вдалося запустити у роботу частину обладнання. Електроенергію станція поки не виробляє.
- Дуже серйозно від обстрілів постраждав Харків. Росіяни випустили 22 ракети різного типу по інфраструктурі міста, намагаючись досягнути повного блекауту. Місто справді опинилося без світла, однак завдяки невтомній роботі фахівців, частині мешканців Харкова та області відновили електропостачання. Оскільки руйнування справді є серйозними, попереду багато роботи з відновлення.