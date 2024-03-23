Незалежно від сезону удари по енергоструктурі нашої держави є справжнім випробуванням. На цьому в етері 24 Каналу наголосила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
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Росія є підступним ворогом
Росіяни 20 та 21 березня потужно вдарили по Україні. Одна масована атака була спрямована на Київ, інша ж – на всю територію нашої держави. Окупанти били, зокрема, по енергоструктурі України.
Поки що ми можемо констатувати, що ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури, і не обов'язково пов'язувати це з опалювальним сезоном. Об'єктивно, сьогодні наша залежність від енергетики є досить високою, щодня ми потребуємо підключення до електроенергії,
– наголосила Наталія Гуменюк.
Важливо це не лише для людей, але й для підприємств. Їхня залежність від енергетики є надзвичайно високою. Зокрема, мовиться про інтенсивність обробки певних вантажів на морському напрямку, якщо говорити про припортову інфраструктуру, чи забезпечення лікарень та об'єктів соціальної інфраструктури. Прикладів насправді є чимало.
"Все це в умовах аварійного підключення може створювати додаткове соціальне напруження. Це також є елементом гібридної війни. Пам'ятаймо, що ворог є підступним та може тиснути з усіх боків", – підсумувала Гуменюк.
Масована атака по Україні: головне
- Вночі 22 березня росіяни завдали наймасштабнішого удару на енергетику за весь час повномасштабного вторгнення. Окупанти застосували понад 150 повітряних цілей – ракет та дронів-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити більшу частину засобів ураження ворога, однак без прильотів у різних містах, на жаль, не обійшлося.
- Зокрема, значних уражень зазнала Дніпровська ГЕС, що розташована у Запоріжжі. Окупанти поцілили у неї шістьма ракетами, завдавши серйозних пошкоджень. Водночас енергетикам пізніше вдень вдалося запустити у роботу частину обладнання. Електроенергію станція поки не виробляє.
- Дуже серйозно від обстрілів постраждав Харків. Росіяни випустили 22 ракети різного типу по інфраструктурі міста, намагаючись досягнути повного блекауту. Місто справді опинилося без світла, однак завдяки невтомній роботі фахівців, частині мешканців Харкова та області відновили електропостачання. Оскільки руйнування справді є серйозними, попереду багато роботи з відновлення.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи масовану атаку росіян, пояснив, що росіяни хотіли досягнути повного блекауту по всій країні. Він нагадав, що взимку 2022 – 2023 року, найбільша кількість одночасно застосованих засобів ураження становила близько сотні. Вже тоді це було серйозне навантаження на енергосистему, а зараз – й поготів. Міністр також повідомив, що зараз в усіх регіонах заживлено критичну інфраструктуру.