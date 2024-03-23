Внаслідок цього у цих областях були пошкоджені енергетичні об'єкти. Наразі усі наслідки на місцях уточнюють правоохоронці та інші екстрені служби.

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Ворог "Шахедами" пошкодив енергооб'єкти у двох областях

У Силах оборони Півдня України розповіли, що вночі 23 березня ворог продовжив дроновий терор південно-східних регіонів Україні. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 7 годин.

Військові заявили, що дрони типу "Шахед", спрямовані з півдня, маневрували кількома областями. Зокрема, російсько-іранські дрони-камікадзе намагалися обійти наші засоби ППО.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 12 баражувальних снарядах: по 4 на Дніпропетровщині і Запоріжжі, 3 на Херсонщині, 1 на Миколаївщині,

– повідомили у Силах оборони Півдня України.

Однак внаслідок ворожого обстрілу у Дніпропетровській і Запорізькій областях є пошкодження енергетичних об'єктів. За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило.

Наостанок військові сказали, що зрозуміло, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога на території нашої держави.

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