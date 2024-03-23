В результате в этих областях были повреждены энергетические объекты. Сейчас все последствия на местах уточняют правоохранители и другие экстренные службы.

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Враг "Шахедами" повредил энергообъекты в двух областях

В Силах обороны Юга Украины рассказали, что ночью 23 марта враг продолжил дроновый террор юго-восточных регионов Украины. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более 7 часов.

Военные заявили, что дроны типа "Шахед", направлены с юга, маневрировали несколькими областями. В частности, российско-иранские дроны-камикадзе пытались обойти наши средства ПВО.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 12 барражирующих снарядов: по 4 в Днепропетровской и Запорожской областях, 3 в Херсонской, 1 в Николаевской,

– сообщили в Силах обороны Юга Украины.

Однако в результате вражеского обстрела в Днепропетровской и Запорожской областях есть повреждения энергетических объектов. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.

Напоследок военные сказали, что понятно, что энергетическая инфраструктура остается среди приоритетных целей врага на территории нашего государства.

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