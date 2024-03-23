Независимо от сезона удары по энергоструктуре нашего государства являются настоящим испытанием. На этом в эфире 24 Канала отметила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Россия является коварным врагом

Россияне 20 и 21 марта мощно ударили по Украине. Одна массированная атака была направлена на Киев, другая же – на всю территорию нашего государства. Оккупанты били, в частности, по энергоструктуре Украины.

Пока мы можем констатировать, что враг бьет по объектам критической инфраструктуры, и необязательно связывать это с отопительным сезоном. Объективно, сегодня наша зависимость от энергетики является достаточно высокой, ежедневно мы нуждаемся в подключении к электроэнергии,

– отметила Наталья Гуменюк.

Важно это не только для людей, но и для предприятий. Их зависимость от энергетики является чрезвычайно высокой. В частности, говорится об интенсивности обработки определенных грузов на морском направлении, если говорить о припортовой инфраструктуре, или обеспечения больниц и объектов социальной инфраструктуры. Примеров на самом деле немало.

"Все это в условиях аварийного подключения может создавать дополнительное социальное напряжение. Это также является элементом гибридной войны. Помните, что враг является коварным и может давить со всех сторон", – подытожила Гуменюк.

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