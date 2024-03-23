Атака на энергетику весной не только поразила своей жестокостью, но и удивила. Эксперты предположили, что россияне сейчас бьют по энергообъектам, потому что у них закончился наступательный потенциал. Поэтому такими атаками хотят заставить Украину сесть за стол переговоров и заморозить войну.

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Герман Галущенко о последнем массированном ударе по Украине

Эта атака была самой масштабной за всю историю атак на энергетику: одновременно было применено более 150 различных средств поражения. Если сравнить с зимой 2022/2023 года, когда мы были под постоянными атаками, то наибольшее количество одновременно примененных средств поражения тогда составляло около ста. Поэтому это действительно существенное испытание для энергосистемы. Безусловно, целью этой атаки было достичь масштабного блэкаута в государстве в целом,

– сказал он.

Россиянам не удалось достичь цели, хотя удар повлиял на 12 областей. К сожалению, три из них пострадали больше всего – это Харьковская, Одесская и Хмельницкая области.

Массированная атака по Украине 22 марта – карта поражений / Инфографика UA War Infografics

Сейчас во всех регионах запитана критическая инфраструктура. Вчера, 22 марта, Денис Шмыгаль сказал, что в приоритете именно она. Далее запитают потребителей, а потом предприятия.

В каком состоянии ДнепроГЭС

Как отметил министр, там сложная ситуация. Сейчас специалисты проводят дефектацию оборудования, то есть оценивают нанесенный ущерб. Когда этот процесс завершится, можно будет сказать, сколько времени займут восстановительные работы.

Что происходит в энергетике после массированного удара

Премьер-министр Украины заявил, что энергосистема целостная и работает стабильно. А свет не планируют выключать по всей стране.

"Благодаря дополнительной защите наших энергообъектов мы выдержали удар. Дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется", – сказал он 22 марта.

Впоследствии стало известно, что в Одессе были вынуждены ввести экстренные отключения. Войти в графики отключений было невозможно из-за серьезных повреждений. Сейчас большая часть жителей области со светом.

Урсула фон Ляйен, комментируя атаку, сказала, что Россия пыталась уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины в течение двух лет. Но Евросоюз присоединил наше государство к своей сети, поэтому Украина является частью европейского энергоснабжения и частью платформы ЕС для закупки газа.