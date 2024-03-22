К сожалению, этот коварный удар стал самым большим ударом по энергетике за последнее время. Сейчас самая тяжелая ситуация в Харькове – там сотни тысяч людей до сих пор без света.

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Будут ли выключать свет после удара

Массированный ракетный удар России против энергетической и гражданской инфраструктуры. Враг этим утром атаковал ряд регионов с применением различных типов ракет и дронов. В результате обстрелов наблюдаются проблемы с электроснабжением в некоторых областях. В целом ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет,

– написал премьер.

Он отметил, что наше государство нуждается в большем количестве оружия и систем ПВО. А вот россияне должны получить больше санкций и оказаться в большей изоляции. "Война должна стать неподъемным бременем для агрессора", – отметил Шмыгаль. Массированная атака по Украине 22 марта – карта поражений / Инфографика UA War Infografics

Когда людям вернут свет

22 марта было поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности ДнепроГЭС. Но все же энергосистема Украины целостная и работает стабильно.

"Благодаря дополнительной защите наших энергообъектов мы выдержали удар. Дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется. Ремонтные бригады работают 24/7, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в украинских домах", – отметил премьер.

Свет будут возвращать в три этапа:

сначала подключат критическую инфраструктуру (теплоснабжение, водоснабжение, больницы);

потом запитают население;

а на третьем этапе – промышленность.

Чтобы запитать всех бытовых потребителей, предположительно, понадобятся сутки. Все восстановят, но постепенно. О ходе работ будут информировать "Укрэнерго" и Министерство энергетики.

Какая ситуация в энергетике сейчас

Одесса и Одесский район вынуждены перейти на экстренные отключения света. Повреждения после обстрела значительные, поэтому графики отключений пока применять невозможно.

Во Львовской области было попадание в объект энергетической инфраструктуры, но о введении графиков отключения электроэнергии пока речь не идет.

О ситуации со светом после массированной атаки 22 марта читайте в нашем большом материале.